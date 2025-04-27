Лето откладывается? Какая погода будет в регионах России в начале мая

Вильфанд: похолодание ожидается на всех территориях России в мае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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В Москве могут начаться дожди.

Значительное понижение температур прогнозируется синоптиками на начало мая по всей территории страны. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, в центральной и северо-западной частях европейской территории государства температура воздуха в ночное время опустится приблизительно до нуля градусов, а на азиатской части страны ее снижение будет более заметным и произойдет на 8-10 градусов.

Майские выходные едва ли порадуют россиян теплом, в эти дни сохраниться прохладная погода.

«Я бы даже сказал — холодная», — отметил собеседник.

В Северо-Западном и в Центральном федеральных округах, а также в Москве и сопредельных субъектах Российской Федерации, начиная с запада — от Тверской области, и до востока — Владимирской, Ярославской и Тульской, Калужской областей будет преобладание низких температур.

Помимо этого, в российских регионах, как отметил специалист, стоит ждать облачной погоды, а также на указанных территориях возможны кратковременные дожди. В ночное время суток температура будет варьироваться от 0 до плюс 5 градусов, а днем тоже составит примерно 10 градусов тепла.

Пониженные относительно нормы температуры спрогнозированы и в европейской части на юге России. Там столбик термометра опустить до 15-17 градусов тепла.

К тому же Вильфанд отметил, что в начале мая на Дальнем Востоке температура окажется на 3-5 градусов ниже обычной. Также прохлада достигнет Приволжского федерального округа. На этих территориях днем будет от 10 до 15 градусов тепла.

Руководитель Гидрометцентра дополнил, что непростая ситуация возможна в регионах Сибири. Так, к 1 мая температура может достигнуть сразу около 15 градусов тепла, что ниже на 8-10 градусов.

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