Прибыльный бизнес: как судовладельцы «навариваются» на туристах в сезон навигации

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Нередко это заканчивается трагедией.

Чем не повод для песни про природу и плохую погоду — снова арктическое вторжение. Только-только отошли от снегопадов в Центральной России начала апреля, как вот, пожалуйста, снова темно-синие тучи несут заряды ледяной влаги с севера. В Вологодской области уже сугробы в девять сантиметров!

Температура в центральной России опустилась за сутки почти на 20 градусов. По ночам заморозки. И такая картина практически на всей восточно-европейской равнине вплоть до дельты Волги и предгорий Кавказа.

Весь апрель как на качелях — неделя аномального тепла, а за ней неделя заморозков. Неужели так и в мае будет? Первомай точно будет холоднее, чем обычно, на День Победы пока уверенных прогнозов нет. Вероятность и тепла, и заморозков 50 на 50.

И вот в таких непростых погодных условий в европейской части России официально стартовала навигация, в том числе на Волге и ее притоках.

В Петербурге невскую акваторию для судов открыли ещё в начале месяца. И наряду с крупными компаниями на водный рынок устремились тысячи частных предпринимателей, которые постараются получить максимальную прибыль за недолгий летний сезон. При этом набор плавательных средств ограничен, а вот жадность нет. Чем это чревато узнала корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

Июль 2023 года. В акватории Финского залива терпит крушение яхта с восемью пассажирами. Волны не позволяют другим судам прийти на помощь.

Один пассажир погиб. По версии следствия, судно было технически не пригодно для водных прогулок. Капитан этого якобы не знал.

Такие истории петербургских судовладельцев, кажется, ничему не учат. Нелегальный бизнес в Северной столице процветает! Сезон навигации 2025 стартовал рекордно рано и с рекордным количеством участников — катать туристов будут 600 судов — на 20% больше, чем в прошлом году. Это официально. Но есть и другая статистика.

«Сейчас в городе три-четыре тысячи судов, которые занимаются извозом пассажиров, но платят налоги из них 600. Это то, что озвучил Комитет по транспорту», — прокомментировал председатель комиссии по развитию транспорта и транспортной инфраструктуры ЗАКС СПБ Алексей Цивилев.

То есть нелегалов — в пять, а то и шесть раз больше, чем официальных перевозчиков!

Классическая водная прогулка по объявлению в интернете. Через 15 минут после старта — капитан предлагает сесть за штурвал.

Поймают — виновата буду сама, окажусь за бортом — тоже. А ведь мне даже не предложили надеть спасательный жилет. И, конечно: подплываем — не к причалу, оплата — онлайн и без чека. Такой вот подпольный бизнес — с риском для жизни пассажира.

«Основная масса катания туристов у нас происходит вне правового поля и является незаконным предпринимательством, и это создает базу для коррупции», — сказал и. о. председателя экспертного морского совета Александр Недошивин.

Бизнес прибыльный: в высокий сезон за неделю можно заработать больше полумиллиона. А попасть на рынок — проще, чем кажется. В этом уверяют нас люди, которые продают БУ катера и теплоходы. Новые-то в разы подорожали!

Охотно верим. И всего за 800 тысяч рублей — однопалубный теплоход 82 года. А этот — на 20 лет старше. Ерунда, что ржавый. Зато какой двигатель!

Готов обогатить нового владельца и этот гигант. Есть даже секретная каюта, чтобы спрятать «лишних» пассажиров.

Но нужно еще оформить документы. У легальных перевозчиков бумаги занимают целый стеллаж. Как минимум, необходимо поставить судно на учет в Морской или Речной регистры — там должны тщательно проверить его техническое состояние — вплоть до замеров толщины металла.

С сентября все маломерные суда перейдут в ведение Государственной инспекции по маломерным судам — там требований еще меньше. И уже появились специальные брокеры, которые готовы сделать так, что с инспекторами даже встречаться не придется. Не то что судно показывать.

Еще нужна лицензия от Ространснадзора. И тут предъявлять судно не нужно. Более того: документ бессрочный. Если купил теплоход с уже оформленными бумагами — дело сделано.

«Есть, к сожалению, нюанс, что при первичном получении документов, впоследствии их наличие в полном объеме практически никто не контролирует, что дает некоторые послабления и лазейки недобросовестным перевозчикам», — рассказал генеральный директор судоходной компании Юрий Набатов.

Еще один вариант — для смелых: вообще не оформлять документы.

Вот только стихию не обмануть. Корыто — рано или поздно пойдет ко дну. Как этот катер у Летнего сада.

«Купить старое судно со стационарным двигателем, который уже надо практически выводить из эксплуатации, таких судов очень много. Останавливается двигатель — и тебя течение несет. Куда оно тебя принесет? Может быть под баржу», — прокомментировал директор компании по обслуживанию и тюнингу судов Антон Зиновьев.

Или в опору моста, как не единожды было в прошлом году. И если на большом теплоходе пассажиры просто отделались легким испугом, то в этом случае помощь медиков понадобилась троим пассажирам. А еще судно может загореться, перевернуться, или оставить туристов за бортом — если что-то там не закреплено.

Только за прошлый сезон, по официальным данным, происшествий на воде было 25. Капитаны нарушили правила 900 раз, и 2500 катеров поймали без регистрации. А существующие штрафы нелегалов не пугают.

«Закон сделан для дедушек на рыбалке, где-то на озере, чтобы он взял маленькую лодку, прокатился, поймал карасика — и все. А вот в Санкт-Петербурге с таким трафиком, с таким движением и с глубинами — это небезопасно. Они не понимают, как бороться с волной от проходящего катера, встают поперек и переворачиваются », — поделился судовладелец Павел Дьяконов.

В этом сезоне власти предприняли очередную попытку ужесточить требования: все туристические поездки будут отслеживать по АИС-транспондерам. Частникам закрыли вход в центральную акваторию с 23 часов до пяти утра, а на гидроциклах по отдельным маршрутам вообще плавать запретили. Впрочем, эксперты уже задаются вопросом: будут ли соблюдать новые правила те, кому и до старых-то дела не было?