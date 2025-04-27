«Пророчить не берусь»: суд вынес приговор спустя 34 года после убийства Талькова

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По словам свидетелей, Игорь произнес «Как больно!», сделал пару шагов и упал.

Советская перестройка началась ровно 40 лет назад — с выступления Горбачева 23 апреля 1985 года на пленуме ЦП КПСС. Чем она закончилась мы все прекрасно помним. Эхо тех событий до сих пор звучит.

Символично, что в годовщину начала перестройки — 23 апреля — суд поставил точку в одном из самых громких преступлений той эпохи, убийстве Игоря Талькова. Он погиб от шальной пули во время концерта в Ленинграде.

«Тихо! Стоп, музыка! А сейчас, пожалуйста, минуту молчания. Всей милиции, находящейся в зале, срочно оцепить ДК „Юбилейный“, так как только что стреляли в Игоря Талькова».

Обстоятельства происшедшего были установлены поминутно, а круг подозреваемых изначально был предельно узким. Под подозрением были двое — охранник певицы Азизы Игорь Малахов и концертный директор Талькова Валерий Шляфман. Оба держали в руках револьвер, из которого был убит музыкант — но кто конкретно стрелял?

Следствие установило, а суд с его выводами согласился, что стрелял все-таки Шляфман. Его и осудили — на 13 лет колонии общего режима. Заочно, поскольку он давно живет в Израиля и даже сменил фамилию.

Вот что установило следствие. Примерно в 16 часов во время концерта в гримерку Талькова вбежал Шляфман — и заявил, что певцу меняют время выхода на сцену из-за «влиятельного друга» певицы Азизы Игоря Малахова. Тальков попросил привести его, чтобы разобраться. Разговор в гримерке шел на повышенных тонах, охранники Талькова выпроводили Малахова за дверь. Их было трое и в качестве аргумента Малахов в коридоре достал револьвер системы Нагана. Шляфман это заметил и с криком «у него пушка» рванул в гримерку.

У Талькова самого был газовый пистолет. Музыкант схватил его и выскочил в коридор, где выстрелил в Малахова. Слезоточивый газ заполнил коридор. Охранники к тому времени повалили Малахова на пол и пытались выбить оружие. Тот успел произвести два выстрела. Одна пуля попала в пол, другая -в ящик с аппаратурой. Тальков, видя неэффективность своего оружия, сам начал бить противника — рукоятью по голове. В этот момент Шляфману удалось выхватить револьвер Малахова и выстрелить в обидчика. Но тот, будучи кикбоксером, увернулся.

Пуля попала в Талькова. И, как выяснится уже на вскрытии, перебила аорту.

Музыкант вскрикнул:

«Как больно!»

Сделал несколько шагов по коридору и упал. К приезду скорой он был уже мертв.

Пистолет, кстати, был выброшен в реку. Его так и не нашли. А вот на рубашке Шляфмана обнаружили следы пороховых газов и капли крови Талькова. Это и станет одним из главных доказательств. Впрочем, Шляфман и сейчас настаивает на свой невиновности и уверяет: стрелял все-таки Малахов. Но его уже нет в живых.

Песни Игоря Талькова были отражением эпохи. Но и его убийство — это тоже символ эпохи. Переходного периода, когда старые порядки рушились, а новые еще не установились. Когда царил хаос, и кумир миллионов мог вот так погибнуть — в мелких разборках с криминальным авторитетом.

Но и завершение расследования — это тоже символ. То, что должно быть доведено до конца, будет доведено до конца. Невзирая на сроки, время и географию. А творчество Талькова навсегда останется в сердцах миллионов жителей великой страны, которая пережила своего пророка — всего на два месяца.