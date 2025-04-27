Чтобы дважды не вставать: Зеленский на похоронах папы римского выискивал Трампа

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Логунов; 5-tv.ru

Использовать это мероприятие для переговоров никто не додумался.

Сегодня Франциска похоронили. Через девять дней должен собраться конклав, на котором кардиналы выберут нового предстоятеля. И от его позиции будет зависеть мнение почти полутора миллиардов католиков. На похороны в Рим съехались верующие со всего мира. И не только верующие.

Даже Зеленский туда примчался — и попытался превратить похороны в свое очередное шоу, несмотря на очевидную неуместность. Он даже не удосужился надеть положенный по протоколу костюм, и на траурную мессу явился в том же милитари и ботинках, только черного цвета. Он откровенно «охотился» на Трампа и сумел завладеть его вниманием — на пару минут. Детали переговоров не сообщают.

Но что он мог успеть сказать? «Я сдаюсь? Или «дай Абрамсов»? Так чей голос более убедителен? Цепляющегося за кресло бывшего шоумена или покойного римского папы? Из Ватикана — корреспондент «Известий» Маргарита Костив.

Дороги Ватикана в этот день — только для правительственных кортежей, 170 делегаций, главы 60 стран, 220 кардиналов, 750 епископов. Так хоронят папу римского Франциска.

«Повсюду многочисленные патрули полиции и карабинеров. Сотни тысяч людей прибыли в Рим, чтобы проститься с понтификом», — рассказала корреспондент.

Беспрецедентные меры безопасности — Солдаты швейцарской гвардии вооружены до зубов автоматами, антидроновыми ружьями и средствами РЭБ. Все внимание приковано к гостям, в особенности — к Дональду Трампу, Макрону и другим европейским лидерам. За Трампом буквально по пятам на площадь Святого Петра бежал Владимир Зеленский. И тут случился первый конфуз — на похоронах звучат аплодисменты живому артисту.



Догнал Трампа уже в соборе Святого Петра, но даже тут американский президент первым подошел к польскому коллеге, потом — еще к кому-то, Зеленский был третьим. Очень сильно улыбался. Трамп — нет.



Впрочем, Зеленский все равно выделился — как минимум формой. На фоне людей в строгих траурных костюмах и церковных одеяниях — единственный был в чем-то спортивном, пусть и темном.

«Зеленский сейчас вычеркнут из международной политики. И сейчас пытается реанимировать интерес к себе. А что касается церкви — прежде всего, он разрушил церковь в собственной стране. И это стало очевидным провалом. Поэтому в Ватикан, конечно, он приехал вовсе не почтить память Франциска», — прокомментировал экономист Чарльз Ортелл.

Зачем приехал Зеленский, стало понятно еще накануне — пока все, нужные ему персоны в сборе, предложил провести саммит по Украине — прямо у гроба понтифика решил просить оружие для ВСУ. Как в старом анекдоте — чтоб два раза не вставать.

«Это очень странное предложение. Возможно, если бы Украина уступила и согласилась заключить перемирие, это было бы в духе покойного папы. Но Зеленский, видимо, наоборот, в отчаянии, потому что американский мирный план, насколько известно на данный момент, четко гласит, что бывшие украинские регионы станут территории России. И, конечно, он использует любую возможность встретиться с Трампом», — сказал депутат Бундестага Гуннар Линдеманн.

Пятнадцатити минутная встреча на ногах, а точнее на стульях с бархатной обивкой — прямо в зале Базилики Святого Петра. Неофициально, неуютно — и несколько неуместно — но все же о чем-то поговорили.

«Зеленский очень коротко поговорил с президентом Трампом перед похоронами. Это была очень короткая встреча, потому что время президента очень ценно. Зеленский считает, что это была „продуктивная встреча“. Но Зеленский сегодня говорит одно, завтра другое. Может быть, мы узнаем больше подробностей позже. Но одно ясно — Зеленский в отчаянии. Если США действительно откажутся от него, то европейцы его не спасут», — заявил вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне Эрл Рассмусен.

На самой церемонии Трампа и Зеленского рассадили намного дальше друг от друга. Сразу после похорон Дональд Трамп покинул Ватикан. Остальные остались. Экс-президент США Джо Байден был буквально нарасхват — для селфи. Все были рады. А литовский президент Гитанас Наус посчитал уместным именно сейчас пересмотреть христианский принцип непротивления злу насилием. Прибалтика — в авангарде «поджигателей войны».



«Я вижу, что иногда нужна сила. И нет ничего нехристианского в том, чтобы противопоставлять силу злу. Это желание защитить здоровые силы мира от разрушения», — сказал Науседа.

Хотя Сам Франциск всегда призывал к обратному.



Это его последнее обращение за день до смерти. Лишь на короткое поздравление хватило сил. Церемониймейстер зачитал остальное. Призыв завершить конфликты и никогда не поступаться принципом гуманности. Обращение будто адресовано гостям прощальной церемонии. Миротворческая позиция Франциска не нравилась многим в Европе — напомнил венгерский премьер Орбан.

«В течение последних трех лет Святой Отец постоянно подвергался нападкам со стороны международной провоенной пропагандистской сети, которая хотела заставить его отказаться от миротворческой позиции, и он не сделал этого. Я думал, что наступит момент, когда европейцы поймут, что без США нет смысла поддерживать Украину», — прокомментировал Орбан.

А Зеленскому есть смысл поддерживать угасающий интерес к самому себе. По крайней мере, в собственной голове — он главное событие дня. Вот идиллическая встреча с французским близким другом, неспешная прогулка с британским товарищем, теплые объятия с главой Еврокомиссии (она все-таки помогает решать денежные вопросы). Для них как будто никто и не умер.

Папу римского Франциска тихо похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме, как и пожелал самый скромный понтифик.

«Мир на земле и братство народов»,— такое завещание Франциск оставил своему преемнику.

С момента погребения в Ватикане начинает девятидневный траур. После конклав кардиналов соберется на выборы нового понтифика. Пока никто — ни местные ватикановеды, ни мировые знатоки религии — не берется предсказывать, какие настроения будут преобладать среди кардиналов: либеральные или же консервативные и каким путем пойдет католическая церковь: продолжит дорогу к новым европейским ценностям или свернет в сторону традиционных.