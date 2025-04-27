В разгар торговой войны: зачем вице-президент США посетил Индию

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Дели ранее не последовал китайскому примеру введения ответных пошлин.

Есть странные совпадения, которые, впрочем, едва ли являются просто совпадениями. Генерала Москалика убили за несколько часов до того, как самолет спецпосланника США Уиткоффа приземлился в аэропорту Внуково. Что можно расценивать как сигнал — Киев готов на самые крайние меры для проведения своей политики.

Но вот еще одно совпадение: когда в Индию с официальным визитом прилетел вице-президент США Джей Ди Вэнс, на севере страны произошел чудовищный теракт. Шестеро нападавших хладнокровно расстреляли 26 человек туристов, в основном мужчин. Жертв выбирали по религиозному принципу — мусульман отпускали, индусов убивали. Нападение произошло в проблемном регионе Джамму и Кашмир. С 1947 года там не прекращаются распри между Индией и Пакистаном. Там орудует куча вооруженных отрядов, которые Пакистан называет «борцами за свободу», а Индия — террористами. А проблему создали британцы, которые при разделе своей бывшей колонии включили мусульманский штат в состав Индии. В итоге за землю между странами уже пять раз велись полноценные войны. И сейчас они снова на пороге большого конфликта — а ведь у этих стран есть ядерное оружие!

При чем тут Ди Вэнс? Все дело в торговой войне, которая набирает обороты между США и Китаем. А Индия, с ее набирающей обороты экономикой, с населением почти в полтора миллиарда человек? Нужна и США, и Китаю в этом тарифном противостоянии. Понятно, что, если полыхнет война с Пакистаном, Индии будет не до торговли вообще — ни с американцами, ни с китайцами.

Вопрос, кому нужен еще один проблемный очаг на мировой карте? Уж не американцам точно. И не китайцам.

Большая сделка, которую готовят Москва и Вашингтон, будет затрагивать не только и не столько украинский вопрос, хотя только о нем все и говорят, но и другие регионы мира.

Например, Ближний Восток. После переговоров в Кремле, тот же спецпосланник Уиткофф отправился в Оман, где проходят не менее важные переговоры с Ираном.

Неслучайно перед Уиткоффом в Кремле принимали султана Омана — главу небольшого, но весьма влиятельного среди монархий залива государства. А перед этим в Москве был министр иностранных дел как раз Ирана. А неделей ранее — эмир Катара. А на следующей неделе ожидается делегация из Объединенных Арабских Эмиратов.

Кстати, в мае и Трамп отправится в большое турне по Аравийскому полуострову. Этот регион набирает все больший политический вес — и имеет независимый голос. И таких голосов, не так много, к сожалению. Одним из последовательных сторонников дипломатии был римский папа Франциск, который ушел из жизни в понедельник.

Его сложно назвать другом России, но он нас понимал. Недаром еще в мае 2022 года, когда весь Запад встал на дыбы после начала СВО, именно Франциск заметил, что «лай НАТО у ворот России» мог спровоцировать конфликт.