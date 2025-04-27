Тщательно выбирали момент: подробности дела о гибели генерала Москалика

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ погиб в результате взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе.

Но вот, перемирие закончилось, и возобновилась боевая работа. За неделю ракетами и дронами был нанесен один массированный и пять групповых ударов по военным объектам в украинском тылу. В общем, Россия показала, как будут развиваться события дальше. В ночь на 24 апреля небо над Киевом и вовсе превратилось в решето. Одна за другой ракеты спокойно поражали цели, при этом работы ПВО, в том числе хваленых систем Patriot, не было видно. Возможно, ракеты у ВСУ и вправду кончились, Трамп ведь не одобрил новых поставок, осталось только байденовское наследие.

Похожая картина была и в других городах — в Харькове, Житомире, Днепропетровске, Павлограде, Запорожье. По данным Минобороны, так были поражены предприятия авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности, производства ракетного топлива и порохов.

И дело не только в дефиците ракет ПВО у ВСУ, но и в новой тактике. Эксперты заметили, что российские дроны стали собираться в ударные рои высоко в небе и разом атаковать один объект, что сводит возможность отражения атаки к нулю.

Что такой тактике может противопоставить Украина? Практически ничего в рамках законов и правил. Но тут с советом подоспели всезнающие британцы — диверсии.

Правда то, что они предлагают в красивой обертке партизанщины по сути — теракты. Или может ХАМАС тоже партизанил седьмого октября в Израиле?

В пятницу утром в подмосковном Балашихе высокопоставленный сотрудник Генштаба был убит управляемым взрывом. Бомбу заложили в припаркованный возле подъезда автомобиль. Уголовное дело было передано тем же следователям, которые в прошлом году занимались убийством другого генерала Игоря Кириллова. Тогда был задержан завербованный мигрант.

Сейчас под подозрением оказался также приезжий, уроженец Украины. Менее чем за сутки его выследили и задержали. Выяснилось, что он готовился к преступлению полгода. Подробнее об этом — корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Первые кадры с места теракта в подмосковной Балашихе, где погиб генерал Генштаба Ярослав Москалик. Это видео задержания подозреваемого в совершении теракта агента Украинских спецслужб Игната Кузина.

«Я, Кузин Игнат Витальевич, 1983 года рождения, был завербован украинскими спецслужбами куратором Вадимом. В конце февраля 2025 года по его координатам я нашел тайник и забрал оттуда видеокамеру и бомбу. Взрыв был непосредственно произведен дистанционно куратором Вадимом», — рассказал задержанный Игнат Кузин.

Кузин — владелец взорванного автомобиля, уроженец украинского города Сумы. Работал на «Азовстали» в Мариуполе. С 2015 года был официально зарегистрирован в Карачаево-Черкесской республике, где получил российский паспорт и водительские права.

«Для украинских спецслужб сейчас самое главное — это выбить непосредственно активных руководителей Министерства обороны Российской Федерации, и именно это производить тогда, когда намечаются определенные переговоры», — прокомментировал ситуацию политолог Александр Черемин.

Пятница, 10:30 утра. У подъезда многоэтажки на бульваре Нестерова взорвался автомобиль Volkswagen. Как раз в тот момент, когда рядом с машиной проходил Москалик. Генерала отбросило на несколько метров, он погиб на месте.

В доме напротив выбиты стекла, стены в осколках. По одной из версий, бомба могла быть с поражающими элементами. Взрывное устройство было установлено рядом с газовым оборудованием в автомобиле, поэтому взрыв был такой мощный.

Ярослав Москалик был заместителем начальника главного оперативного управления Генштаба, занимал ключевую должность и принимал непосредственное участие в управлении войсками и планировании военных операций.

«Нанесение того или иного ракетного удара, того или иного совместного удара разнородных сил. То есть, все это планируется оперативным управлением Генерального штаба», — заявил военный эксперт Дмитрий Корнев.

Недалеко от места взрыва находится детский сад. Мощность бомбы — полкило тратила. В момент, когда произошел взрыв, на площадке рядом гуляли мамы с детьми. Никто чудом не пострадал.

По словам очевидцев, машина во дворе, где погиб генерал Москалик, стояла несколько недель. Скорее всего, она уже была снаряжена взрывчаткой. По некоторым данным, внутри была и видеокамера. Она фиксировала график генерала. Те, кто удаленно взрывал, тщательно выбирали момент.

Похожим образом в Москве убили начальника войск РХБЗ, генерала Игоря Кирилова в декабре прошлого года. Кириллов раскрывал подробности создания Пентагоном биологического оружия на Украине. За высокопоставленным военным тоже удаленно следили из припаркованной машины. Сигнал шел напрямую в Киев.

«Терроризм — это выигрышная политика, постоянно присутствует на сводках, мировых сводках новостей, знаете, катаклизмах. То есть мы еще живы. Перекликается с украинским гимном «Ше не вмерла Украина», — сказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Тогда ответственность за теракт на себя взяли украинские спецслужбы. Газета The New York Times вышла с заголовком: «Украинцы утверждают, что это они убили русского генерала».

«Можно сказать, что уже есть единый почерк украинских спецслужб в их деятельности. Ну, это у них не лучшая система работы. Но когда другого нет, приходится пользоваться этим. Это уже стало действительно национальной чертой спецслужб Украины», — прокомментировал директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Это все показывает на то, что это почерк Британской МИ-6. Значит, их стиль, их четкая взаимосвязь с политическими процессами, законсервированных агентов у нас тут достаточно еще», — рассказал политолог, ветеран боевых действий Игорь Витюк.

Великобритания предоставляет Украине не только финансовую помощь, но и разведывательную информацию, а также обучает украинских агентов, а Киев, в свою очередь, вербует шпионов в соседних странах.

«Они совершенно спокойно мало того, что размещают свои аналитические центры, проводят подготовку своих вербовщиков, своих террористов, людей», — заявил ветеран спецподразделения «Альфа», подполковник Андрей Попов.

Так недавно оперативники ФСБ раскрыли бывшего сотрудника службы информации и безопасности Молдавии. Он должен был шпионить в пользу Киева. По словам агента, его готовил и инструктировал лично начальник ГУР Украины Кирилл Буданов.

Граждане Молдавии все чаще фигурируют в сводках ФСБ. Например, этот задержанный провез 4,5 килограмма взрывчатки, замаскированной в автомобильном аккумуляторе. А белорусские таможенники, на своей границе перехватили микроавтобус, направлявшийся транзитом через Польшу из Литвы в Россию. В машине было спрятано свыше полутоны мощной взрывчатки.

За последние два месяца оперативники задержали с десяток террористов СБУ по всей России.

Среди задержанных — немало иностранцев. Вот арест одного такого агента — передавал Киеву информации о местах, где находится наше ПВО в Сочи.

Террористам Киев обещает убежище в европейских странах. Так организатор взрыва в столичном жилом комплексе «Алые Паруса» скрылся в Кишиневе, а оттуда, вероятнее всего, отправился в Румынию. Он убил основателя батальона «Арбат», президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. Но, в большинстве случаев, все эти террористы одноразовые, и никто об их благополучии заботиться и не планирует.

Диверсионно-террористическую тактику киевские формирования используют особенно часто в Донбассе и Запорожье, а также в ближнем приграничье. Мирная гражданская служба в таких условиях превращается в служение Отечеству.

По инициативе президента, второй год подряд вручают премию «Служение», своего рода «муниципальный Оскар». В этом году глава государства лично отметил одного из лауреатов, в номинации «Мужество и героизм» Владимира Таранцова, из Вейделевского района Белгородской области. Через его район прошли более шести тысяч беженцев. Таранцов лично выводил людей с украинской территории, неоднократно выезжал с гуманитарной помощью в зону СВО, у себя организовал две роты территориальной самообороны.

«Наша задача — защита границ нашего Отечества, безопасность мирных жителей, помощь военным. И этими идеями живут вся Белгородчина и наши соседи», — заявил первый заместитель главы администрации Вейделевского района Белгородской области, начальник управления безопасности Владимир Таранцов.

«Вы слышали, что он сказал? Наша задача — защищать границу России. Хотя это задача пограничной службы, Вооруженных сил и так далее. У всех своя задача, но как вы и ваш коллега воспринимают свой долг перед Родиной — вот это самое главное. Спасибо вам за это служение», — отметил Владимир Путин.

Особую миссию муниципальных служащих, тех, кто непосредственно общается с людьми на местах, всегда подчеркивал президент. На встрече с представителями регионов он подчеркнул важность привлечения ветеранов СВО в эту сферу. Такие люди обладают уникальным опытом, сильной гражданской позицией и глубоким пониманием долга. За столом также были участники боевых действий, которые сменили военную форму на гражданские костюмы, как например, десантник, герой России Нурсултан Муссагалеев, ныне глава одного из районов Оренбургской области. Патриоты, доказавшие делом любовь к Отечеству, вот, по мнению президента, истинная элита страны, ее золотой фонд.

«Мы в прежние годы, я тоже как-то говорил об этом, думаю, что здесь мы понимаем, мы с вами говорим на одном языке, о каких-то элитах говорили. Какие элиты? Деньги где-то украли, пальцы веером, и вот: мы элита. Какая элита? Вот элита — те, кто Родину защищает. Вот эти люди, вот это элита, за ними будущее страны, не страшно в руки страну передать таким людям. Надо им помочь, надо помочь им получить образование, надо помочь им получить необходимый стаж», — подчеркнул Владимир Путин.