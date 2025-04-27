«Не теряем время»: Мизулина рассказала, как готовить обед для настоящего мужчины

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; Telegram/Екатерина Мизулина/ekaterina_mizulina; 5-tv.ru

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Блюда — простые, но есть секреты.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в эти выходные поделилась секретом, как приготовить обед для «настоящего мужчины». По ее словам, набор блюд прост — щи и винегрет.

«В Москве опять солнышко, ну а я — еду домой, готовить щи. Могу показать, что получилось. В духовке запекаются свекла и морковь для винегрета. А я в это время начинаю делать бульончик», — рассказала Мизулина в своем Telegram-канале.

Блюда, конечно, популярные, но и тут есть секреты. У Мизулиной — свои: бульон для щей у нее куриный, в готовый суп нужно добавить укроп. А в винегрете — никакой картошки, зато есть «классный крымский лук».

Ранее, писал 5-tv.ru, певец и композитор Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN рассказал, чем его привлекла Екатерина Мизулина.

SHAMAN объявил о своих отношениях с Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на Live Арене 9 марта. О новом статусе певец сообщил прямо со сцены.