«Если не в Никиту, то в кого»: Гузеева раскрыла правду о романе с Михалковым

Фото: © РИА Новости

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После съемок коллеги близко не общались.

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева поделилась тем, какие отношения ее связывали с режиссером Никитой Михалковым, когда они были партнерами по съемкам фильма «Жестокий романс» в 1984 году. Об этом телеведущая рассказала в беседе с Лаурой Джугелией на ее YouTube-канале.

По словам актрисы, романа между ними не было, однако не чувствовать симпатию к тому моменту уже известному артисту было сложно.

«Если не в Никиту было тогда влюбиться, то тогда в кого?» — пояснила Гузеева.

Она отметила, что Михалков отличался выразительной внешностью и особой харизмой, чем располагали к себе женщин.

«Красавец, плейбой, совершенно отдельный персонаж во Вселенной», — сказала артистка.

Однако теплых отношений между Гузеевой и Михалковым не сохранилось, по ее словам. Возможно, еще и потому, что в дружбу между мужчиной и женщиной звезда не верит.

«Нет, закончился фильм и все. Я встречалась с ним где-то, на фестивале. Я всегда была с ним на „Вы"», — поделилась актриса.

Также Гузеева призналась, что другие режиссеры предлагали ей получить роли «через постель», но она отказывалась от этого в силу своего характера и других приоритетов.

«Идешь на пробы, думаешь, будет камера, но точно не коньяк с лимоном и диван. Это быстро просекаешь. У меня был плохой характер в этом смысле. Мания величия. Она меня спасала. Я думала: „Ты сейчас этими зубами серебряными, вставными будешь клацать по моим косточкам. Брезгливость патологическая у меня была. И по сей день я очень брезгливая, очень"», — заметила она.

Отвечая на вопрос о возможных романах актрис в то время с режиссерами с Андреем Кончаловским и Никитой Михалковым, Гузеева добавила, что они вряд ли пользовались подобными приемами и предлагали интимные сделки.

«Там другая планка. Другие горизонты. Там женщины сами готовы на все. Вот такие персонажи», — заключила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Гузеева не хотела вести «Давай поженимся».