Задержан подозреваемый в убийстве генерала Москалика агент спецслужб Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ погиб в результате взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе.

Задержан подозреваемый в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Ярослава Москалика. Об этом сообщили в Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России (ЦОС ФСБ).

«В результате неотложных мероприятий задержан агент украинских спецслужб Кузин Игнат, 1983 года рождения, имеющий вид на жительство на Украине», — говорится в сообщении.

Кузин купил машину, куда установил самодельное взрывное устройство (СВУ). Компоненты для него он изъял из тайника, оборудованного украинскими спецслужбами в Московской области. Взрывчатку привели в действие дистанционно с территории Украины.

Взрыв прогремел рядом с многоэтажным жилым домом в микрорайоне Авиаторов на бульваре Нестерова в 11 часов утра 25 апреля. От ударной волны на нижних этажах здания выбило окна.

По факту взрыва автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105, статьей 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп пообещал рассмотреть дело об убийстве генерал-лейтенанта Москалика.