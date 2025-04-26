Собаки растерзали десятилетнего мальчика в Ставрополе

Фото: Кухмарь Кирилл/ТАСС

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Ставрополе две собаки выбежали с территории частного дома и одна из них растерзала десятилетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Все случилось на улице Роз. На помощь мальчику подоспел прохожий. Ребенка доставили в больницу с множественными укушено-рваными ранами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего (часть 1 статьи 118 УК РФ).

Ранее 5-tv.ru сообщал, о девятилетнем мальчике, которому собаки разорвали лицо в Сочи.

Инцидент произошел в селе Лесное Адлерского района. По словам Валентина, животные, напавшие на мальчика, обитали во дворе соседнего дома. Хаски нанесли ребенку ужасные повреждения, буквально разорвав ему лицо — остались только лоб и часть зубов. Ребенка срочно доставили в больницу в тяжелом состоянии. Затем его перевезли в лечебное учреждение Краснодара.