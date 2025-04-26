Эверест против Бони: телеведущая попала в больницу во время восхождения на гору

Виктория Боня оказалась в госпитале во время восхождения на Эверест

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров; Telegram/Виктория Боня /v_bonya; 5-tv.ru

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Горная болезнь настигла на высоте 5000 метров.

Телеведущая и блогер Виктория Боня столкнулась с серьезной проблемой на пути к Эвересту. Находясь в базовом лагере на высоте более 5000 метров, она ощутила все неприятные симптомы горной болезни — головную боль, слабость и пониженную сатурацию. Об этом Боня рассказала в своем Telegram-канале.

В какой-то момент уровень кислорода в крови упал до критических показателей. В ответ на это блогерша приняла решение временно спуститься на 2500 метров и обратиться к врачам.

«Врач сказал, что у меня вирус и мне нужно три-четыре дня, чтобы выздороветь. Я не хочу оставаться на высоте 3000 метров и скорее всего полечу в Катманду. Там я быстрее приду в себя и с новыми силами, когда выздоровею, полечу обратно на Эверест. Пока план такой. Мечтаю о теплом воздухе во время сна, горячей ванне и вкусной еде», — написала Виктория.

Однако по прибытии в госпиталь она узнала, что не она одна столкнулась с подобными проблемами.

«Оказывается, в нашем лагере сегодня еще пять человек слегли. Я только узнала. Утром никого не видела. Судя по всему, я вовремя улетела! У людей поголовно жар, рвота, диарея, и они даже встать не могут», — добавила Боня.

Теперь Виктория настроена восстановиться и продолжить свой путь к вершине, но, как она сама признается, мечтает о теплом воздухе, горячей ванне и настоящей еде.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Бони не отпускала маму на Эверест.