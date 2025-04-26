Вторая встреча Трампа и Зеленского в Риме не состоялась

Фото: Reuters/Nathan Howard

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Президент США покинул город сразу после похорон папы римского Франциска.

Второй встречи украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа не случилось. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Телеканал Sky News сообщал, что после церемонии прощания с папой римским Франциском Трамп и Зеленский договорились провести еще одну встречу.

«Вторая встреча Зеленского и Трампа <…> так и не состоялась», — сказано в сообщении.

Газета La Repubblica уточняла, что президент США планировал встретиться в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и главой правительства Великобритании Киром Стармером. Трамп собирался покинуть город сразу после похорон понтифика. Известно, что сейчас он уже улетел из Рима.

Зеленский назвал встречу с американским коллегой хорошей. Он поблагодарил Трампа и выразил надежду на то, что стороны «достигнут общих результатов» в ходе сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что завершилась прощальная месса по папе римскому Франциску. На похороны прибыли лидеры в общей сложности 50 государств. Россию представила министр культуры Ольга Любимова.