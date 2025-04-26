Счастья ждать не стоит? Какими вырастают люди, не получившие материнской любви

Если человек не получил любви мамы в детстве, у него будут проблемы в отношениях

Фото, видео: 5-tv.ru

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Эксперт привела несколько возможных сценариев на будущее.

Когда ребенок растет без материнского тепла, это отражается на его взрослой жизни. Об этом рассказала поведенческий терапевт, профессиональный коуч, семейный консультант и автор популярного блога о воспитании детей Елена Калашникова для 5-tv.ru. Эксперт привела несколько возможных сценариев.

Проблемы в отношениях: люди с дефицитом любви часто либо боятся близости, либо цепляются за партнера, требуя постоянного подтверждения своей ценности.

Заниженная самооценка: если в детстве не было слов поддержки, человек не уверен в себе, часто винит себя за все и сомневается в своих решениях.

Эмоциональная холодность: некоторые становятся равнодушными и закрытыми, потому что с детства усвоили: выражать чувства — это опасно.

Склонность к перфекционизму или самоуничтожению: одни стремятся быть «идеальными», надеясь, что их когда-нибудь оценят, другие, наоборот, разрушают себя вредными привычками.

Калашникова отметила, что эти последствия могут преследовать человека всю жизнь, если он не осознает их и не начнет работать над собой.

Чтобы исправить последствия нехватки материнской любви, стоит поработать с психологом, который поможет вам понять детские травмы и изменить восприятие себя.

Кроме того, ищите здоровые отношения — это окружение, которое дает вам поддержку и принятие.

Но самое главное — самостоятельно наполняйте себя любовью: отдыхайте, хвалите себя, учитесь принимать теплые чувства от других.

Терапевт отмечает, что нехватка материнской любви — это глубокая рана, но ее можно залечить. Здесь важно осознать, что теперь заботиться о себе можете вы сами, и не ждите, что кто-то другой заполнит эту пустоту.

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