При взрыве в иранском порту пострадало более 500 человек
Фото: Reuters/Mohammad Rasoul Moradi
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Известно, что взрыв случился на складе, где хранятся опасные вещества и химикаты.
В городе Бендер-Аббас на юге Ирана произошел взрыв в порту Махид Раджаи. Об этом в субботу сообщило агентство агентство Mehr.
По информации, агентства , количество людей, пострадавших в результате взрыва в иранском порту Бендер-Аббас, достигло 516 человек.
По информации, предоставленной изданием Mehr, инцидент произошел в порту Шахид-Раджаи примерно в 12:30 по местному времени. На место происшествия были направлены 15 машин скорой помощи из близлежащих населенных пунктов, а также четыре автобуса экстренных служб.
По предварительной информации, взрыв случился на складе, где хранятся опасные вещества и химикаты. Склад находится на территории порта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 100 человек пострадали в результате взрыва на газопроводе в Малайзии.