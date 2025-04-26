«Много дискуссий»: Зеленский рассказал, как прошла встреча с Трампом в Риме
Владимир Зеленский назвал хорошей встречу с Дональдом Трампом
Фото: Reuters/Ukrainian Presidential Press Ser
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Украинский президент ждет «общих результатов» от сотрудничества с США.
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что встреча с главой США Дональдом Трампом прошла хорошо.
«Хорошая встреча. У нас было много дискуссий один на один. Мы надеемся на результат всего того, что было сказано», — написал лидер Украины в своем Telegram-канале.
Он также выразил благодарность Трампу. Зеленский надеется, что благодаря совместным усилиям стороны «достигнут общих результатов».
Итальянская газета La Repubblica писала, что в день прощания с папой римским Франциском Киев собирается организовать саммит по урегулированию конфликта на Украине. В нем должны были принять участие США, Великобритания, Италия и Франция. Итальянская сторона не поддержала эту идею из-за проблем с логистикой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп встретился с Зеленским перед похоронами папы римского Франциска. Лидеры встретились впервые после ссоры в Белом доме. Наедине они провели «очень продуктивную беседу», детали которой будут обнародованы позднее. Известно, что после похорон понтифика Зеленский и Трамп встретятся вновь.
В Риме Трамп собирался провести встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и главой правительства Великобритании Киром Стармером. Он покинет город по окончании церемонии прощания с Франциском.