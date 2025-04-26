Путин поздравил российских бойцов с полным разгромом ВСУ в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Противник на территории РФ понес огромные потери.

Президент России Владимир Путин поздравил и поблагодарил Вооруженные силы (ВС) РФ за полный разгром ВСУ в Курской области.

«Поздравляю весь личный состав, всех воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований, вторгшихся на российскую территорию в Курской области», — сказал он.

Глава государства отметил, что авантюра киевского режима провалилась. По его словам, противник понес огромные потери, в том числе среди наиболее подготовленных сил ВСУ.

Полный разгром формирований отразится на всей линии соприкосновения, заявил президент. Это создает новые условия для успешных действий армии РФ и приближает разгром неонацистского режима.

«Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленное мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России», — подчеркнул Путин.

О завершении операции по освобождению региона президенту доложил глава Генштаба Валерий Герасимов. Он рассказал, что 26 апреля российские военные вернули контроль над последним населенным пунктом — село Горналь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что глава Белого дома Дональд Трамп оценил встречу Владимира Путина и американского спецпосланника Стива Уиткоффа.