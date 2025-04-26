Трамп встретился с Зеленским перед похоронами папы римского Франциска

Фото: Reuters/Ukrainian Presidential Press Ser

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Это их первая встреча после перепалки в Белом доме.

Накануне похорон папы римского Франциска состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом стало известно из заявления Стивена Чунг, помощника президента США по коммуникациям, которое было сделано 26 апреля.

«Президент Трамп и президент Зеленский встретились сегодня наедине и провели очень продуктивную беседу. Новые детали встречи будут позднее», — приводит его слова агентство Reuters.

По информации телеканала Sky News, после похорон папы римского лидеры договорились о новой встрече. Примечательно, что это первое общение после того, как 28 февраля в Белом доме произошла публичная перепалка между Трампом и Зеленским.

В Риме у президента США Дональда Трампа, как сообщает итальянская газета La Repubblica, были намечены встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и главой правительства Великобритании Киром Стармером.

Ожидается, что после завершения церемонии прощания с папой римским, которая пройдет сегодня, в 14:30 по московскому времени, американский лидер покинет Рим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп заявил о согласовании большинства пунктов мирной сделки РФ и Украины.