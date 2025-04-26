Во Франции выставят на торги саблю Наполеона

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Аукцион состоится 22 мая.

Сабля, которая принадлежала императору Франции Наполеону I, впервые будет выставлена на аукцион во Франции. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление аукционного дома Drouot, где будут организованы торги.

«Бонапарт, в то время первый консул, заказал эту саблю между 1802 и 1803 годами у Николя-Ноэля Буте, директора Версальской мануфактуры, признанного величайшим аркебузиром своего времени», — говорится в заявлении.

Это личное оружие Бонапарта, которое было с ним вплоть до самого конца правления. После отречения от престола он передал саблю одному из своих приближенных соратников Эмманюэлю де Груши. С 1815 года предмет хранился у потомков маршала. Теперь его собираются выставить на публичные торги.

В агентстве отметили, что стоимость лота оценивается от 700 тысяч до одного миллиона евро. Аукцион состоится 22 мая.

При этом, дом Drouot уточнил, что в свое время Наполеон заказал две сабли. Вторая хранится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

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