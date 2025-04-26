В Киеве женщина устроила скандал и оскорбила ребенка из-за русского рэпа

Фото: 5-tv.ru

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О подобных ситуациях пресса сообщает регулярно. И если обходится только бранью, это еще не самый плохой вариант.

Жительница Киева отругала мальчика, который слушал русский рэп на улице. Об этом сообщается в материале украинского издания «Страна.ua». Отмечается, что школьник включил музыку, когда находился рядом с ее окнами. Женщина попросила ребенка отойти, он отказался и, якобы, в грубой форме назвал ее поведение неадекватным.

После этого недовольная русским рэпом дама всерьез разозлилась. Она оскорбила мальчика и стала угрожать ему вызовом полицейских.

Прежде издание уже писало о жительнице Житомира, которая набросилась на десятилетнюю девочку с угрозами, когда услышала русскую речь. Школьница разговаривала с отцом в маршрутном такси. Услышав это, женщина заявила, что сдаст отца сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине. — Прим. ред.) за то, что та разговаривала с ним на русском языке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Германии суд оштрафовал почти на две с половиной тысячи евро россиянку за якобы нацистское приветствие. Хотя женщина, у которой два деда погибли на полях Великой Отечественной войны, просто помахала рукой.