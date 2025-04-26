Трамп пообещал рассмотреть дело об убийстве генерал-лейтенанта Москалика

Трамп назвал дело об убийстве Москалика крупным и пообещал его рассмотреть

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Офицер погиб в результате теракта — взрывное устройство было установлено в машине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично рассмотрит дело об убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Как отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета по дороге в Рим, этот случай стоит его внимания.

«Я слышу это от вас впервые. Это крупное (дело. — Прим. ред.). Я рассмотрю его», — сказал Трамп.

Теракт в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб Ярослав Москалик, произошел 25 апреля. Причиной стало начиненное поражающими элементами самодельное взрывное устройство, установленное неизвестным в автомобиле. Взрыв прогремел, когда офицер проходил мимо машины, припаркованной во дворе жилого дома.

Следователи возбудили уголовное дело. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала убийство Москалика террористическим актом. Предполагается, что за генерал-лейтенантом могли следить несколько месяцев, злоумышленники точно знали маршрут его передвижений и распорядок дня.

Ранее 5-tv.ru публиковал хронику теракта в Балашихе.