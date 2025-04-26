Филипп Киркоров повис в воздухе и «заискрился» на концерте в Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Певец едва не загорелся из-за фейерверков, прикрепленных к его спине.

Народный артист РФ Филипп Киркоров обжег руки во время выступления в большом концертном зале (БКЗ) «Октябрьский» в Петербурге. Во время исполнения одной из композиций он поднялся ввысь на подвесной конструкции в виде микрофона. Когда певец достиг нужной высоты, заискрились фейерверки, прикрепленные к его спине. Сам он в этот момент удерживал равновесие, ухватившись одной рукой за канат.

Эффектный номер вызвал овации в зале, но вскоре стало понятно, что шоу пошло не по плану. Киркоров начал вздрагивать, а потом закричал, очевидно, от боли. Отпустить опору он не мог, иначе тут же мог упасть с большой высоты. Музыка стихла, зрители затаились, а артист в горящей куртке продолжал вскрикивать в тишине.

Один из поклонников Филиппа Киркорова уже был готов броситься на сцену со своего кресла, чтобы помочь музыканту. Но к моменту, когда он решился, фейерверк прогорел и потух. Певец выдохнул и спокойно сообщил публике, что обжегся. Спустившись, он ушел за кулисы, сменил костюм, а потом продолжил шоу, как ни в чем не бывало.

«Филипп не просто артист, но и мужчина. Поэтому все хорошо. Слава Богу, ничего серьезного. Артист в порядке», — сообщил директор исполнителя Максим Ситник в интервью 5-tv.ru.

Как известно, недавно Филипп Бедросович похоронил отца. Со дня смерти Бедроса Киркорова не прошло еще 40 дней, а его сын уже пел на сцене. Он не стал отменять концерты и светские мероприятия. Ранее народный артист рассказал 5-tv.ru, как справляется с болью утраты.