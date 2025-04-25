«Три дня дождя» откроют второй день фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»

Фото: пресс-служба автодрома "Игора Драйв"

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Фестиваль пройдет 26 и 27 июля.

Популярная альтернативная поп-рок-группа «Три дня дождя» выступит 27 июля на фестивале GARAGE FEST, который будет проходить на самом современном российском автодроме «Игора Драйв».

Группа «Три дня дождя», которой доверили открытие второго дня масштабного фестиваля, представляет собой новое поколение российской рок-сцены с уникальным звучанием в жанрах альтернативного рока, постпанка и инди-рока. У группы, а в особенности у их солиста Глеба Викторова, всего за несколько лет сформировалось дружное комьюнити фанатов, состоящее из сотен тысяч поклонников их творчества по всей стране.

Помимо «Трех дней дождя» на опен-эйре также выступит обладательница чарующего голоса — певица Ани Лорак, а закрывать фестиваль будет легенда русского рока Гарик Сукачев.

Гости GARAGE FEST смогут не только насладиться крутой музыкой, но и стать свидетелями зрелищных автосоревнований, включая гонку на выносливость REC, которая продлится четыре часа на главной трассе автодрома. С центральных трибун зрители смогут вживую понаблюдать за пит-стопом команд — дозаправкой, сменой шин и пилотов. Также у гостей феста будет возможность лично пообщаться со спортсменами.

В течение обоих дней мероприятия, на спецплощадке автодрома будут проходить соревнования по дрифту RDS Open, а для любителей железа организаторы подготовили сразу несколько интересных выставок на любой вкус: показ классических и тюнингованных автомобилей от проекта «Автокультура», дефиле классических авто и шоу-заезды супермощных дрэгстеров и промодов, экскурсии в боксы и лекторий от экспертов «Автокультуры».

Ну и отдельно стоит отметить, что вход на фестиваль для детей до шести лет — бесплатный!

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