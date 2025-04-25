Три часа: какие темы обсудили Путин и Уиткофф на встрече в Москве
Путин и Уиткофф обсудили переговоры России и Украины
Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Детали беседы раскрыл помощник президента Юрий Ушаков.
Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника главы Белого Дома Стива Уиткоффа длилась три часа и выдалась конструктивной. Детали беседы раскрыл помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов. Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями РФ и Украины», — рассказал государственный деятель.
Ушаков также назвал встречу символичной. По мнению помощника президента, она отображает союз нашей страны и Соединенных штатов в борьбе с нацизмом, который мы пронесли сквозь года.
«Символично, что сегодняшняя встреча состоялась в 80-ю годовщину исторической встречи на Эльбе советских и американских войск», — отметил Ушаков.
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