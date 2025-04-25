Московская полиция поздравила ветеранов Великой Отечественной войны

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Среди приглашенных на встречу — фронтовики, которые служили в милиции.

В преддверии годовщины Победы в главке МВД сегодня чествовали ветеранов Великой Отечественной. Тех, кто даже после окончания войны, продолжал самоотверженно бороться со злом на службе в органах внутренних дел. Для своих коллег они всегда были примером настоящего мужества. О героях-фронтовиках, для которых честь и доблесть стали главными законами, рассказывает корреспондент «Известий» Павел Пономарев.

Чеканный шаг молодых сотрудников — такой же, что звучал в победном мае 1945 года и в годы мирных, но не менее суровых будней.

Ветеранов войны и органов внутренних дел встречают у здания Главного Управления МВД торжественным маршем со знаменами. После прохождения колонны церемония официально открыта.

На груди — ордена и медали, рассказывающие реальные истории. Здесь и те, кто пережил блокаду Ленинграда и те, кто дошел до Берлина. Сегодня в этом зале московские полицейские поздравляют фронтовиков.

«Не считаясь с жизнью, временем, смогли сделать то, ради чего стоит жить на земле. Ради свободы и безопасности наше Родины. Мы им желаем крепкого здоровья, удачи, успехов», — сказал Олег Баранов, начальник ГУ МВД России по городу Москве

В первые дни войны десятки тысяч сотрудников советской милиции встали на защиту Родины. Сформировали 15 стрелковых дивизий. На фронт ушло больше половины личного состава. Но это не пошатнуло работу стражей порядка. В столице успешно боролись с преступностью.

Михаил Сабанин отправился на фронт 17-летним юношей. Служил в составе 113-й маршевой батареи на Белорусском фронте. Дошел до Берлина и даже оставил автограф на Рейхстаге.

«Командующий третьей ударной армией: „Пора наступать на Берлин! Хватит стоять на месте!“ И пошли в атаку на штурм Берлина и так до 2 мая, только 2 мая освободили Берлин», — вспоминает Михаил Сабанин, ветеран Великой Отечественной войны.

Тут же и труженики тыла. Александр Дьяконов несмотря на юный возраст трудился наравне со взрослыми.

«Очень тяжело, это мы только спали четыре часа за сутки. Остальное работали. Мне еще десяти лет не было», — рассказал Александр Дьяконов, труженик тыла.

Он навсегда запомнил ужасы фашизма, поэтому после войны твердо решил помогать людям. Посвятил 31 год службе во внутренних органах.

Особенными были и подарки на этой встрече. Для каждого ветерана подготовили спецвыпуск газеты «Известия» 1945-го года.

Эти поздравления открывают череду торжественных мероприятий, которые пройдут по всей стране в память о подвиге победителей фашизма.