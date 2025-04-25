Митинг-концерт прошел в честь дня рождения Владимира Жириновского

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Студентам и аспирантам вузов, достигших успехов в области госуправления, будут выдавать стипендию имени политика.

Сегодня Владимиру Жириновскому могло бы исполниться 79 лет. В его день рождения партия ЛДПР, которую он основал и возглавлял в течение 32 лет, провела торжественный митинг-концерт.

Яркий, талантливый, эксцентричный — Владимир Вольфович ворвался в политику на волне лихих 1990-х. У него был собственный уникальный имидж. Многие его любили, кто-то не понимал, но равнодушным он не оставлял никого. Его высказывания разобраны на цитаты.

«Как говорил Жириновский, русские это не вопрос крови, это вопрос духа. Сегодня нужно поддержать русскую идею, русское самосознание», — заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Следующий, юбилейный день рождения Владимира Жириновского будет отмечаться на государственном уровне. Указ об этом подписал президент.

А уже с 1 сентября студентам и аспирантам вузов, достигших успехов в области госуправления, будут выдавать стипендию имени политика. Выплаты назначат по результатам конкурсного отбора, который будут проводить специалисты Минобрнауки.