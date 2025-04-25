Три часа спустя: Уиткофф покинул Кремль после переговоров с Путиным

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Перед началом встречи спецпосланник Трампа прогулялся по Старому Арбату.

После окончания переговоров Кремль покинул кортеж, в котором, вероятно, находится спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

Обсуждения велись на протяжении трех часов. О том, что встреча состоялась, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Немногим позже в Telegram-канале Кремля появились кадры, на которых Уиткофф и Путин приветствуют друг друга на английском языке.

Перед тем, как отправиться на встречу, Уиткофф в сопровождении руководителя российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева прогулялся по Старому Арбарту в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трампа растрогал подарок Путина. Речь идет о портрете американского лидера, написанном народным художником России Никасом Сафроновым. Картина была создана о фотографии. Путин отправил Трампу подарок после покушения на главу США.

Уиткофф затем рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону, что Трамп был глубоко тронут жестом российского коллеги.