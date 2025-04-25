Хирург рассказал каким станет нос экс-жены Аршавина после 13-й операции

Фото: Instagram*/arshavina_alisia_7

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Алиса Казьмина восстанавливает полностью разрушенный в результате аутоиммунного заболевания нос.

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина решилась уже на 13-ю операцию по восстановлению носа, полностью разрушенного в результате аутоиммунного заболевания. Как сообщил лечащий хирург Денис Агапов в своем Telegram-канале, в ходе очередной коррекции планируется сделать форму носа более изящной и женственной.

Хирург отметил, новая коррекция направлена на то, чтобы сделать форму носа более узкой и четкой, а также сместить крылья к центру. Кончик, по его словам, станет более натянутым, а для придания ему мягкости и женственности врачи используют мягкотканый трансплантат — предположительно, из-за уха.

После развода с Аршавиным у Казьминой начались серьезные проблемы со здоровьем. Из-за аутоиммунного заболевания ткани носа разрушились полностью. Женщина надолго исчезла из публичного пространства, скрывая лицо за маской, и только в 2024 году появилась вновь — уже после нескольких этапов сложной реконструкции.

Врачи в течение двух с половиной лет постепенно восстанавливали дыхательную функцию и внешний облик носа, используя собственные ткани пациентки. Несмотря на невозможность полного возвращения к прежнему виду, Казьмина, по словам врача, довольна прогрессом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алиса Казьмина переживала развод с мужем.

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