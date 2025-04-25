VK проведет первый фестиваль для любителей домашних животных в Москве

Фото: vk.com

24 и 25 мая в парке «Ходынское поле» состоится фестиваль дружбы с питомцами «Лапки»

Фестиваль «Лапки» — объединит владельцев и любителей домашних животных, питомцев и их хозяев. Гостей ждут выступления артистов и встречи с популярными pet-блогерами. Среди них — Антоха МС, SERYABKINA, Аня Pokrov, RASA, Milana Star, HOOOTDOGS, Корги Луна, Шпиц Касси, Чапитосики и их хозяйки. Организаторами события выступают VK и городской портал mos.ru. Мероприятие проходит в рамках проекта «Лето в Москве».

Двухдневный фестиваль «Лапки» подготовит программу с тематическими и развлекательными активностями для семей с детьми, хозяев и их питомцев, заводчиков и тех, кто планирует стать владельцем животного. Гостей события ждут музыкальные и творческие выступления, лекции, мастер-классы, интерактивные конкурсы и тематические зоны. Следить за анонсами события можно в сообществе фестиваля «Лапки».

На главной сцене фестиваля будут организованы выступления артистов и DJ-сеты, встречи с кумирами и их питомцами, интерактивная программа с участием домашних животных. В зоне лектория гостей будут ждать лекции, мастер-классы и дискуссии с популярными pet-блогерами, зоопсихологами, кинологами, ветеринарами и другими экспертами индустрии.

Участники фестиваля узнают, как правильно вести блог своего питомца и создавать вирусный pet-контент, смогут погрузиться в темы зооволонтерства и ухода за животными, познакомятся с работой служебных собак, откроют новые возможности для заботы о своих питомцах и комфортной жизни с ними в Москве, получат чек-листы по обучению, воспитанию и путешествиям с питомцами.

На площадке фестиваля будут развернуты тематические пространства сервисов VK, mos.ru и других партнеров. В зоне Дзена посетителей будут ждать животные из приютов, которые ищут дом, а в пространстве VK Сообществ состоятся встречи и автограф-сессии с pet-блогерами. Волонтеры Москвы помогут на площадке события, организуют мастер-классы, а также расскажут всем желающим, как можно начать помогать пушистым подопечным в городских приютах.

Узнать о возможностях поддержки животных в столице можно будет в зоне «Города неравнодушных» — здесь будут открыты выставка-пристройство, благотворительные и игровые активности. Для детей и родителей пройдут мастер-классы по созданию игрушек и одеял для питомцев в пространстве проекта «Молодежь Москвы» и выступления молодых талантливых музыкантов из числа резидентов арт-кластера «Таврида».

Кроме того, на площадке события будут организованы маркет для животных, чекап-зона, снек-бары, творческие и игровые зоны для питомцев и их хозяев. Все желающие смогут приобрести мерч и аксессуары для питомцев — собранные средства будут направлены в пользу проверенных фондов VK Добра, которые помогают бездомным животным.

«Питомцы — одна из востребованных тематик контента среди пользователей соцсетей VK. Мы проводим фестиваль “Лапки” впервые и хотим объединить владельцев питомцев, pet-блогеров и всех, кто неравнодушен к домашним животным. Программа насыщена развлекательными и познавательными форматами для взрослых и детей: от обучающих мастер-классов по уходу за домашними животными и созданию pet-контента до адопции животных и возможности пройти чекап питомца. А главное, участников и гостей фестиваля ждет невероятная атмосфера, в которой любовь к питомцам превращается в крутые истории!», — комментирует Дмитрий Уваров, директор по стратегическому партнерству VK.

В рамках фестиваля также состоится премия «Хозяин года» от VK Сообществ — на протяжении двух недель авторы популярных сообществ ВКонтакте будут публиковать посты с заданиями от животных. Принять участие в конкурсе могут все желающие — для этого надо заполнить анкету по ссылке, пройти тест и присоединиться к выполнению заданий.

«Мы рады проводить такие фестивали, как “Лапки”, которые демонстрируют, как можно совместить комфортный и увлекательный досуг с питомцами в зеленых зонах города. Это не просто праздник для владельцев животных, но и важный шаг в развитии ответственного отношения москвичей к своим питомцам и окружающей среде. Подобные инициативы учат нас заботиться о братьях меньших и ценить природу мегаполиса», — подчеркнула заместитель руководителя Департамента культуры Москвы Олеся Беленькая.

Мероприятия фестиваля «Лапки» бесплатны и доступны для посещения по предварительной регистрации.