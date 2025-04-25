Фото, видео: ASSOCIATED PRESS/ТАСС; 5-tv.ru

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Публицист также рассказал о важности появления в немецком городе стендов и плакатов на эту тему.

Встреча в городе Торгау на реке Эльбе солдат СССР и союзных войск 21 и 22 апреля 1945 года имела огромное значение, так как показала, что разгром нацисткой Германии оказался очень близко. Об этом рассказал немецкий публицист и историк Франк Шуман 5-tv.ru.

«Это событие имело исключительно важное значение: 21 и 22 апреля советские и американские войска встретились — и тем самым достижение военной цели, а именно — разгрома гитлеровской диктатуры и окончания войны, оказалось в непосредственной близости», — заявил историк.

Шуман также отметил важность появления в немецком городе стендов и плакатов на эту тему. Все это показывает, что «у простых людей отношение к русским совсем иное, чем у официальных властей», считает историк.

Он добавил, что возобновление отношений между Россией и США приведет к большему взаимопониманию и духу сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потомок Мелитона Кантарии рассказал о важности сохранения правды о ВОВ. Георгий Кантария пошел по стопам родственника, он сражается за Донбасс в зоне СВО.

Георгий Кантария прошел срочную службу в войсках противовоздушной обороны, после чего заключил контракт с Росгвардией. Теперь он сам поднимает флаги над освобожденными от националистов территориями Донбасса. Память о Мелитоне Варламовиче в его семье — предмет большой гордости. Его история передается от старших младшим, из поколения в поколение. А недавно у него оказалась очень ценная реликвия, которая тоже войдет в эту историю.