Завершился раздел имущества певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова

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Бывшие супруги смогли договориться.

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов, несмотря на семейные разногласия, смогли договориться о разделе имущества. Правда и эта история уже обросла новыми слухами. Так, по одним данным, артистке якобы пришлось пойти на колоссальные уступки и согласиться с требованиями бывшего мужа. Так что и кому в итоге досталось? Корреспондент «Известий» Кристина Морозов изучила список спорной, но роскошной недвижимости.

В громкой истории развода Алсу и Яна Абрамова поставили точку. Адвокат бизнесмена сияет.

«Все очень хорошо. Все вообще великолепно. На днях все вам расскажу», — отметил адвокат Абрамова Александр Добровинский.

Адвокат Абрамова пресекая все слухи сразу заявил — никакого мирового соглашения не подписали. Алсу и ее экс-супруг Ян долго делили имущество. За 18 лет брака у них появились роскошные апартаменты в Москве. На Рублевке — четырехэтажный особняк, коттедж в Крыму. Известно и о квартире в Лондоне. И даже это далеко не все.

Одна из квартир, которую делят бывшие супруги Абрамовы, это апартаменты на Никитском бульваре. Исторический центр Москвы, рядом — станция метро «Арбатская». Идти до нее буквально несколько минут. Известно, что в этом доме, на певице, числиться пятикомнатная квартира, площадью почти 250 квадратных метров.

Эту квартиру Алсу подарили родители. Певица пыталась ее продать за 300 миллионов рублей. За эти деньги покупатель получит: антикварную мебель, предметы искусства, просторный холл с гардеробной, кухню-столовую, три спальни и три санузла, небольшой кабинет с кладовкой.

«Там стоимость квадратного метра — от миллиона», — отметил риелтор Николай Ерохин.

Разойтись полюбовно пара пыталась. Супруг предлагал Алсу выплатить 2,5 миллиарда рублей и ежемесячное содержание. Певица отказалась и дошло до суда. Но теперь иск отозвали.

«Мы отказались от иска, поскольку оснований для дальнейшего судебного разбирательства нет. Так как Абрамов Ян и Абрамова Алсу договорились и произведен нотариальный раздел имущества. Это закрытое судебное заседание и так же одним из условий этого соглашения является неразглашение об имущественном положении, как оно произошло», — сказал Андрей Крючков, адвокат Алсу.

Но все эти имущественные тяжбы на певице, по словам окружения, никак не отобразились. Из юной скромницы, которая, смущаясь перед камерами, напевала свой знаменитый «Зимний Сон» Алсу превратилась в роскошную женщину. Скромные наряды сменили платья с игривым декольте и яркий макияж.

Изменились и песни. Одна из последних — композиция «Чужая». Клип Алсу посвятила теме сложных отношений. Фанаты увидели в этом личную историю певицы.

Если принцесса Диана после измены Чарльза надела черное платье мести, Алсу снимает шикарный чувственный клип с красивым мужчиной. Хочется сказать Яну: «Плачь и смотри, кого ты потерял».

В 41 год певица набила татуировку. Домашние вечера сменила на светские выходы.

«Сейчас очень многие говорят о том, что Алсу похорошела, и да, это действительно так, и сплетничают о том, что, возможно, она сделала себе пластическую операцию», — отметил Алексей Бегешев, светский хроникер.

Несмотря на громкий развод одной из самых красивых пар, супруги, как подчеркивают психологи, разошлись достойно.

«Уважение здесь в обе стороны. И, скорее всего, если это было в процессе брака, и если они демонстрировали хорошую модель семьи, в браке состоя, то и в развод это перейдет в такой же форме», — подчеркнула психолог Полина Самульцына.

Третье детей остались с матерью. Но отец может видеться с ними. Главное, чего хотели оба родителя во время развода, чтобы он меньше всего отразился на детях.