В преддверии 9 Мая стартовала акция «Диктант Победы»

Фото, видео: Посольство Российской Федерации в Австралии; 5-tv.ru

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Патриотическая инициатива охватила весь мир, включая экипаж Международной космической станции.

В преддверии юбилея Великой Победы стартовала одна из самых масштабных патриотических акций. Все желающие сегодня могут проверить знания о Великой Отечественной войне, написав Диктант Победы.

Подготовлено более 35 тысяч площадок в школах, вузах, музеях, театрах, воинских частях и на промышленных предприятиях. Пройти тест также можно на сайте проекта онлайн.

Торжественное открытие состоялось в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

«Диктант Победы — это и проверка знания, и, наверное, наше желание, и возможность в своем чувственном воображении представить наших героев и попытаться понять путь, который они прошли. Желаю вам успехов и Побед во всем! С приближающимся Великим Праздником», — сказал народный артист России Владимир Машков.

Первыми диктант Победы написали жители Дальнего Востока. Проверить знания смогли даже моряки во Владивостоке. А самой необычной площадкой стала Международная космическая станция, участие приняли наши космонавты.

Акцию проводят в седьмой раз. Интерес к ней растет во всем мире. В этом году Диктант Победы объединил более 80 стран.