Российские дроны вывели из строя военные объекты в нескольких регионах Украины
Фото, видео: Reuters/State Emergency Service of Ukrai; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В Харькове поражены завод и ремонтные мощности ВСУ, в Киеве — подземный цех по сборке беспилотников.
Российские «Герани» атаковали в Харькове крупный завод «Укрпромхим», который специализируется на выпуске реактивов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под удары попали и объекты, где ремонтировали военную технику.
Как утверждают очевидцы, в украинской столице ракеты попали и в подземный цех по сборке беспилотников. Как показали результаты ударов, у ВСУ большие проблемы с противовоздушной обороной, средства защиты практически не работают.
Взрывы сегодня также были слышны в Днепропетровской, Сумской и Черкасской областях.