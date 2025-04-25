В Сочи сотрудники ФСБ задержали гражданина Румынии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Мужчина по заданию ГУР Украины передавал координаты систем противовоздушной обороны.

В Сочи задержан гражданин Румынии, который работал на киевские спецслужбы.

Как сам он рассказал на допросе, курировал его один из высокопоставленных сотрудников Главного разведывательного управления Украины. А основная задача была — сбор информации о местах расположения систем противовоздушной обороны в Краснодарском крае.

Через мессенджер он отправил фотографию одной из установок и ее метку на картах. Взамен задержанному обещали, что помогут безопасно пересечь российскую границу, а дальше включат в ряды Вооруженных сил Украины. Но, как это обычно и бывает, слово не сдержали. Агента рассекретила Федеральная служба безопасности России. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы за шпионаж.