В Москве стартует крупнейший за 28 лет конкурс для медсестер

Фото: mos.ru

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Его проведут в преддверии Международного дня медицинской сестры.

В столице начался прием заявок на участие в конкурсе профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «медицинская сестра». Об этом сообщил портал mos.ru со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Его проведут в преддверии Международного дня медицинской сестры, который отмечается 12 мая. В этом году конкурс пройдет в рекордном масштабе и станет самым массовым за всю 28-летнюю историю.

«Сестринское сообщество Москвы — это около 50 тысяч специалистов, и от их профессионализма во многом зависит стабильная работа всей системы здравоохранения. Мы стремимся к тому, чтобы труд медсестер был престижным и востребованным. Конкурс „Московские мастера“ — важный шаг в этом направлении», — отметила Ракова.

Заявки на участие принимают до 27 апреля. Претенденты пройдут отбор в своих учреждениях, а затем примут участие в финальных испытаниях в Кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы. Участников ждут компьютерное тестирование и проверка практических навыков на симуляционном оборудовании.

24 финалиста с наивысшими баллами сразятся за звание лучшей медицинской сестры. Финал конкурса состоится 18 июня в Гостином Дворе.