Причиной взрыва машины в Балашихе стало СВУ
Фото: 5-tv.ru
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Устанавливается личность погибшего.
По предварительным данным, причиной взрыва автомобиля в Балашихе стало самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщил источник 5-tv.ru,
«Предварительно, произошел взрыв СВУ. Целью было убийство военнослужащего», — сообщил собеседник РЕН ТВ.
Устанавливается личность человека, который погиб в результате взрыва автомобиля.
В Балашихе, утром 25 апреля, рядом с многоэтажным зданием произошел взрыв и возгорание автомобиля.
В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, на котором запечатлено тело погибшего, лежащее у входа в подъезд в нескольких метрах от сгоревшей машины.
По информации от свидетелей, инцидент случился около 11 часов утра на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов.