«Ты такой капризный»: как правильно воспитать высокочувствительного ребенка

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Психолог дала родителям несколько важных советов по общению с такими детьми.

Если вы воспитываете высокочувствительного ребенка, то, прежде всего, необходимо принять его и не вешать на него ярлыки. Об этом рассказала детский и подростковый психолог, нейропсихолог, педагог-психолог международного образовательного центра Сусанна Баринова для 5-tv.ru

Высокочувствительный ребенок — это не недостаток. Это не хорошо и не плохо. По словам психолога, таких детей примерно 15-20% от общего числа.

«Это просто те дети, которые есть. Это люди, которые нас окружают. Потому что высокочувствительный ребенок — он и во взрослом возрасте высокочувствительный человек», — говорит Баринова.

Чтобы понять высокочувствительный у вас ребенок или нет, необходимо для начала изучить литературу на эту тему. В этом очень может помочь Элейн Эйрон с книгой «Высокочувствительный ребенок», где она не только дает теоретические обоснования и объяснения, кто такой высокочувствительный ребенок. У нее также есть в книге небольшой тест, который поможет определить чувствительность чада.

Эксперт отмечает, что принятие своего ребенка таким, какой он есть, означает, прежде всего, терпение.

Не стоит также говорить своему ребенку такие вещи: «Ты стоишь в стороне, а все уже пошли играть», «Ты такой капризный, а другие уже пошли в группу», если это детский сад. Или, например: «Другие уже быстро оделись, а ты все капризничаешь».

Дело в том, что вашему ребенку несколько сложнее, чем другим. Он буде гораздо дольше адаптироваться к новым условиям окружающего мира, поэтому просто дайте ему время и поддерживайте. Комфортная среда поможет ребенку быстрее привыкнуть.

«Как можно понять, насколько комфортно ребенку? Просто такой ребенок меньше болеет. Если ребенок стал психосоматически часто болеть, значит что-то в его среде его не устраивает, что-то для него дискомфортно. Надо пересмотреть, может быть, окружение, либо какое-то действие, которое совершается с ним изо дня в день», — сказала Баринова.

Как правило, дети высокочувствительные, которым комфортно и хорошо, они не болеют часто, они с удовольствием посещают садик, школу и другие учреждения.

Кроме того, необходимо общаться с ребенком и объяснять ему, что происходит и почему. Например, об изменениях в планах, поездках куда-то, переезде и так далее. Причем рассказать об этом лучше заранее, чтобы было время свыкнуться с этой мыслью.

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