Канал «Известия» в «Дзене» достиг отметки в миллион подписчиков и получил «кнопку» платформы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Он существует с июня 2021 года.

Канал «Известия» на платформе «Дзен» преодолел важный рубеж в один миллион подписчиков. Это событие произошло 6 апреля, а уже 24 апреля редакция получила памятный знак от платформы.

Канал существует с июня 2021 года. Редакция предлагает не только материалы с сайта iz.ru, но и уникальный контент, который невозможно найти на других платформах. Среди форматов, которые доступны на канале, — аналитические статьи, актуальные видео с новостями, а также оригинальные ролики и клипы, созданные специально для пользователей «Дзена».

Ежедневно на канал приходят примерно один миллион уникальных пользователей, а общее количество просмотров за последний год составило 446 миллионов.

«Известия» успешно расширяют свое присутствие не только в «Дзене», но и на других популярных площадках, таких как ВКонтакте, «Одноклассники» и Rutube.

Читатели и зрители высоко ценят видеоматериалы и аналитические статьи, которые создаются профессиональными журналистами с глубоким погружением в тему. В числе трех городов, откуда приходит основная часть аудитории «Известий», — Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Среди стран лидируют Россия, Белоруссия, Германия, Казахстан и Эстония.

Каналы, которые преодолели порог в 100 тысяч, 500 тысяч и один миллион подписчиков, удостаиваются специального знака отличия — кнопки с логотипом «Дзена».

В марте команда телеканала РЕН ТВ в «Дзене» получила награду за достижение отметки в 500 тысяч подписчиков. В 2024 году аудитория «Известий» увеличилась на рекордные 57%, а общее число просмотров превысило 350 миллионов.