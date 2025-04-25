Персональные данные россиян стали товаром для Telegram-ботов
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru
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Более 20 миллионов номеров и 17 миллионов адресов электронной почты оказались в руках злоумышленников.
В сеть утекли миллионы номеров россиян. Как рассказали «Известиям» эксперты по кибербезопасности, в руках злоумышленников оказались больше 20 миллионов телефонных номеров и 17 миллионов адресов электронной почты.
Чаще всего наши данные воруют при доставке различных товаров и пользовании развлекательными сервисами. А одна из причин роста утечек — ажиотажный спрос на них со стороны специальных Telegram-ботов.
С конца прошлого года их владельцы массово скупают персональные данные для пополнения своих баз. А потом перепродают еще дороже нелегальным колл-центрам, которые занимаются телефонным мошенничеством.