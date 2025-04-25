Алла Сигалова: каждый артист мечтает о наградах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Хореограф уверена: каждый артист мечтает, чтобы его талант оценили по достоинству.

Каждый артист мечтает о наградах. Чем их больше — тем лучше. Такое мнение высказала хореограф Алла Сигалова в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на закрытии 47-го Московского международного кинофестиваля.

«Я бы хотела посмотреть на человека, который бы не хотел получить самые прекрасные награды. Канны, „Оскар“, „Золотой орел“. Чем больше — тем лучше», — сказала она.

Некоторые имеют предубеждение касательно зарубежных наград. Однако Сигалова уверена — они ничем не уступают отечественным.

«От них плохо пахнет? На них что-то нехорошее изображено? Дядька какой-то стоит?» — размышляет хореограф.

Российский номинант на «Оскар» — актер Юра Борисов — старается избегать общения с журналистами. После премии на него обрушилось слишком много внимания.

«Ну сейчас не общается, потом заобщается», — заявила Сигалова.

Хореограф только что вернулась из Екатеринбурга. Алла Сигалова участвует в благотворительных гастролях Театра Наций с постановкой «Каренина. Процесс». В основе спектакля — одноименный роман Льва Толстого.

«Я только что прилетела из Екатеринбурга, где у меня были гастроли. У моего спектакля там был бешеный успех»,— поделилась Сигалова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Алла Сигалова раскрыла секрет поддержания отличной формы.