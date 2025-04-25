Стоматолог назвала главные противопоказания и риски популярной процедуры отбеливания зубов

Фото, видео: www.globallookpress.com/Vikki Grant; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

О белоснежной улыбке мечтают многие, но не всем она доступна. И дело не только в высокой цене.

Стоматологические клиники во всех регионах страны приглашают пациентов на отбеливание зубов так называемой ZOOM-системой, которая, по заверениям медучреждений, превращает обычную улыбку в голливудскую. Врач-стоматолог Радия Рамзанова рассказала 5-tv.ru о главных рисках процедуры.

Несмотря на относительную безопасность и эстетику, у ZOOM-отбеливания есть свои риски и строгие противопоказания, подчеркивает эксперт. А все потому что при осветлении эмаль неизбежно истончается, плюс при этом используются химические составы. Такое отбеливание не проводится во время беременности и лактации, при раковой опухоли, аллергии на компоненты лекарственных препаратов, гиперчувствительности к свету и ультразвуку.

Стоматолог добавляет: противопоказания касаются также детей до 18 лет, лиц с кариозными очагами, воспалением десен. Наличие кардиостимулятора также может стать причиной для отказа в оказании услуги. Перед процедурой обязательно нужно посетить стоматолога и лечащего врача, чтоб определить, не нанесет ли отбеливание вред именно вашему организму. Подготовка состоит из двух этапов — санации полости рта (лечение кариеса) и применение укрепляющего геля.

Суть по процедуры сводится к использованию специального препарата на основе перекиси водорода, а также минерального комплекса на основе фосфата кальция. Эти компоненты начинают работать под воздействием ультразвуковой лампы.

«Действие атомов кислорода на эмаль нейтрализует пигмент, а пигмент выходит из пористой структуры эмального слоя», — объяснила доктор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как стресс влияет на состояние зубов.