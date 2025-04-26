Худоба снова в тренде у западных дизайнеров

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Тощие модели успешно продают товары в каталогах и на подиумах.

Тренды на худобу сегодня диктуют не только социальные сети, но и самые известные модные дома. Стилисты и дизайнеры выбирают моделей, которые не просто соответствуют стандартам красоты «90-60-90», все больше востребованы ультрахудые девушки. Поспорить с ними готовы те, кто выступает за натуральность и здоровый внешний вид. А таких в нашей стране немало. Кто побеждает в этой модной схватке, разбиралась корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Каждый год вместе с тенденциями на предстоящий сезон, мир моды несет нам и тренды на внешность. А еще — вес. Ультрахудых моделей совсем недавно вытеснили девушки покрепче — бодипозитив открыл миру размер plus size. Но, как это принято в моде, все циклично и на подиумах, вновь, красуются скелетоподобные модели.

На Западе ультрахудых моделей уже прозвали «вешалками». Пугает модных критиков и статистка. Согласно отчету Vogue Business, в 2025 году из почти 9000 образов только 2% моделей были так называемого среднего размера — по российским меркам это 46-48 размер одежды.

«Гораздо проще разрабатывать дизайн для того, кто по сути является „вешалкой“, чем для того, у кого есть настоящее тело», — объясняет журналист Лорен Шерман.

Но ответ, почему худоба вновь в тренде, лежит на поверхности. Дизайнерам это просто экономически выгодно. Та самая идеальная фигура, отлично продается в каталогах и на подиумах.

«Для крупных брендов бедра должны быть не более 90 см, это очень важный момент, потому что образцы, которые отшивают для новой коллекции, они приняты в определенных параметрах. Соответственно, если модель будет больше определенных параметров, либо меньше, на ней это смотреться не будет», — отмечает Анна Нестерович, руководитель модельного агентства.

Суперхудые модели, традиционно, ассоциируются с высокой модой и эксклюзивностью. Многие дизайнеры до сих пор считают, что на таких девушках лучше видны линии и силуэты. Все это — визуальный эффект, который может привлечь внимание покупателей и увеличить продажи.

90-60-90 –это те идеальные параметры, которые навеяны нам миром моды. Но у девушек, которые чуть больше этих габаритов, есть ли будущее в модельном бизнесе? Мы решили провести эксперимент и узнать, если бы я захотела стать моделью, у меня, вообще, есть какие-то шансы?

«На самом деле, сейчас есть запросы на разный размерный ряд. И, кроме классического запроса, на стандартные модельные параметры, есть так же запрос под моделей middle size и plus size. На данный момент мы можем сейчас увидеть параметры, которые подойдут под middle size», — добавляет Анна Нестерович.

Моделей middle size можно увидеть разве что на маркетплейсах или в каких-то особых показах. Все — на усмотрение дизайнера.

«Анализируя то, что происходит на мировых подиумах, я всегда говорю так. Вы знаете, я тоже использую и очень часто приглашаю для участия в коллекции людей разных форм, разного размера, потому что нужно показать клиентам. У клиентов не у всех идеальная фигура, они должны видеть», — заявляет дизайнер Игорь Гуляева.

Высокая мода диктует свои правила. Дизайнеры кутюрных коллекций часто ограничены в производстве, нужна оптимизация расходов. С этим хорошо справляются худые девушки — минимум ткани для создания образов, значит и минимум затрат на производство.

«Девочки, обладающие слишком крупной талией или бедрами, просто не проходят в одежду дизайнера», — говорит модель Ксения Кожемяк.

«Худые модели были в моде всегда, но сейчас в моде становятся модели, которые выглядят естественно, ухоженно. И сейчас тренд на естественность, на натуральность», — отмечает модель Надежда.

Натуральность, здоровый внешний вид — это тоже экономический фактор. Культурный аспект — продвижение здорового образа жизни — в повестке и продается хорошо. И здесь дизайнеры, всего мира, вновь делятся на два лагеря: с одной стороны, экономическая выгода и визуальные преимущества играют большую роль, с другой — требование обществом разнообразия, которое тоже остается актуальным.