Русский музей отмечает 130-летие

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Его коллекция насчитывает более 440 тысяч экспонатов.

130 лет со дня основания сегодня отмечает Русский музей. В его фондах без малого полмиллиона экспонатов. Здесь собрана самая большая в мире коллекция русского искусства. Посмотреть на шедевры приезжают миллионы людей со всей планеты. Русский музей признан самым посещаемым в нашей стране. Его сотрудники ведут кропотливую работу по сохранению уникальных полотен. Используют новейшие цифровые технологии. Но искусственный интеллект все равно уступает старинным методам восстановления картин. Почему — узнала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Этой картине больше века, и — сложно поверить — она ни разу не выставлялась. К первому выходу в свет работу Василия Денисова «Пророк» готовят реставраторы.

«Здесь есть авторские пропуски, где автор сам пропустил, а есть выкрашки по мазкам, ну просто утраты мелкие, которые в общем-то мешают, разрушают форму», — рассказала Надежда Егорова, художник-реставратор Русского музея.

Вот так с лупой и кисточкой в руках специалист может провести полгода.

«Работа с картиной в течение длительного времени — это как отдельный этап в работе, где ты взаимодействуешь с картиной, влюбляешься в нее, живешь с ней, а потом прощаешься», — объяснил Никита Данюк, художник-реставратор «Русского музея».

И в этот процесс все еще не вторглись ни искусственный интеллект, ни компьютерная графика. В Государственном Русском музее полотна восстанавливают по старинным технологиям.

Осетровый клей из высушенного рыбьего пузыря, папиросная бумага и работа теплым утюгом. Этому методу больше века, и его до сих пор используют в Русском музее. Так реставраторы укрепляют слой краски на холсте.

Но сначала каждое полотно изучают в лаборатории под микроскопом и инфракрасным излучением. Слой краски может скрывать сенсацию. Так, например, на полотне Альтмана Анна Ахматова изначально держала в руках небольшую книгу. А эта работа неизвестного художника оказалась… шедевром Васнецова «Песнь слепцов». Определили это по едва различимой надписи в углу. Еще более удивительное открытие под «Колхозницами» Петрова-Водкина… Там скрывался портрет Пушкина, который долгое время считался утраченным.

«Мы в инфракрасной области спектра обнаружили лицо, которого не было на живописи. Оно всем показалось знакомым — Александр Сергеевич Пушкин. И исследователи наши закричали: вон, Пушкин, Пушкин! Вроде как шутка в начале. А при более внимательном исследовании, когда мы изучили всю картину, то все детали слились в один общий образ, который был известен», — рассказал Вячеслав Топоров, и. о. заведующего отделом технологических исследований Русского музея.

В прошлом году — впервые в истории музейного дела — здесь провели открытую реставрацию. На глазах у всех 12 мастеров десять месяцев восстанавливали мировой шедевр «Последний день Помпеи» Карла Брюллова. Процесс так понравился публике, что зал за стеклом оставили. Сейчас в русском музее колдуют над «Покорителями космоса» кисти Дейнеки. Полотно в плачевном состоянии привезли из Луганского музея.

«Вероятно, его складывали, как ковер, вот так вот в три раза. Возникли изломы грунта, деформация жесткая. Картина выглядела невкусно, как мы говорим», — вспомнил Иван Бессолицин, художник-реставратор Русского музея.

Благодаря таким экспериментам и открытиям интерес к Русскому музею за последние годы взлетел до рекордных отметок: больше трех с половиной миллионов гостей. Первое место по посещаемости в России, 11-е — в международном рейтинге, выше Эрмитажа и Третьяковки. И если раньше средний возраст посетителей был «за 40», теперь публика моложе.

«Люди все больше и больше запрашивают экскурсии, потому они хотят разговаривать. Они хотят разговаривать с профессионалом. Потому что они видят то, что в таком масштабе, в такой яркости они не видели никогда!» — отметила Алла Манилова, директор Русского музея.

В музее до сих пор бережно хранят Указ Николая II о создании главного музея русского искусства в стране. И первый макет Михайловского дворца, который приспособили под экспозицию. Тогда — 130 лет назад — коллекция насчитывала всего 445 шедевров живописи, сейчас их ровно в тысячу раз больше.