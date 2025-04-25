Спецпосланник президента США Уиткофф сегодня прилетает в Россию

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Как пишет Bloomberg, Вашингтон потребует у Москвы контроль над ЗАЭС.

И одна из важных встреч, о которых говорил Дональд Трамп, может произойти в ближайшее время. Ранее планировалось, что Стив Уиткофф встретися с Владимиром Путиным.

Издание Bloomberg сообщает, что Вашингтон попросит у Москвы передать под американский контроль Запорожскую АЭС. Хотя МИД России неоднократно подчеркивал: ЗАЭС находится на территории нашей страны, и передача контроля другому государству невозможна.

Ранее 5-tv.ru писал, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф посоветовал тому признать новые регионы РФ. По его мнению — это самый быстрый путь прекращения огня на Украине. О деталях этого разговора рассказало агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников и пятерых близких к переговорному процессу людей.