Удерживая солнце: звезды на церемонии закрытия 47-го Московского международного кинофестиваля
Пасмурно и холодно стало в финале ММКФ. Солнечные лучи согревали публику и дорожку до самого завершения мероприятия, а после небо затянулось темными тучами.
На ослепительно красном пути в старейшее здание кинотеатра «Россия» снова собралась плеяда стильных и востребованных звезд, чтобы проводить Московский кинофестиваль до следующей весны.
Русское кино самое искреннее. Такое бурное обсуждение кинонедели можно было услышать на парадной лестнице даже среди иностранцев.
А силы природы словно намекали, что ветерок и дождливые тучи в финале фестиваля уже готовы смыть отжившее старое и принести новые возможности русскому кинематографу.
Почему Алла Сигалова не смотрела фильмы ММКФ в этом году, что устроила Саша Киселева на красной дорожке, в каком настроении Михаил Тройник после расставания, чему хранит верность Ольга Зайцева, и у кого же получилось найти сходство «Аноры» с нашей реальностью. Об этом и не только в фоторепортаже 5-tv.ru.
Хоть что-то в мире кино стабильно. Актриса Ольга Зайцева уже второй год верна своему образу на ММКФ — нежно розовое платье с открытыми плечами. И полностью ее понимаем! Такие ключицы грех не явить свету!
1/7 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Те, кто сумел найти хоть долю смысла в «Аноре» — Нина и Алексей Пушковы. Финал, где героиня говорит: «Ты что не понял, что я ничто?» довольно интересный и отсылает нас к тому, что есть тенденция на отношения, брак и дружбу по-приколу»!
2/7 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Людмила Артемьева не была в отличии от своего образа такой яркой и неординарной в рассуждениях с журналистами. Она говорила уходя, бочком к микрофонам.
3/7 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Устроила перфоманс, два раза переоделась, прошлась по красной дорожке и станцевала вог, скинув накидку — ох, как же скучал бы ММКФ без колоритной Саши Киселевой. Актриса буквально подогрела эти красные бархатные ступеньки.
4/7 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Алла Сигалова — икона в черном с корабля на бал. В этом году фильмы ММКФ не посмотрела из-за гастролей в Екатеринбурге, но на открытие и закрытие успела. Талантливый и, видимо, любимый ученик Федор Баршак верно сопровождает Сигалову на многих светских раутах. Впервые завидуем юному артисту!
5/7 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Актер Михаил Тройник в гордом одиночестве и плотном смокинге позировал на закрытии ММКФ. А кто же будет улыбаться после расставания с женщиной «по её инициативе».
6/7 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Еще один фанат российского кино и розовых платьев в пол. Елена Захарова призналась, что наше кино лучшим было всегда и злостная критика в его сторону говорит о недооцененности.
7/7 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков