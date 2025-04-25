Лидера Ореховской ОПГ Сергея Буторина этапировали в Москву для дачи показаний

Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

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Криминальный авторитет отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова» на Ямале. Следователи надеются получить информацию о нераскрытых преступлениях группировки.

Лидера Ореховской ОПГ Сергея Буторина, известного как Ося, этапировали в Москву для допросов. По данным источника «Известий», почти месяц он находится в СИЗО № 2 «Бутырка».

Криминальный авторитет отбывает пожизненный срок в колонии строгого режима «Полярная сова» на Ямале. В 2011 году суд признал его виновным в организации убийств, покушений на убийства 38 человек и руководстве преступным сообществом. А теперь он проходит свидетелем по новому уголовному делу.

Этапирование Буторина, очевидно, говорит об активной работе следователей над делами, связанными с деятельностью Ореховской группировки. В 1990-е она считалась одной из самых влиятельных в стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт членам Таганской ОПГ. Ими были убиты самые влиятельные криминальные авторитеты. Среди них Аслан Усоян, также известный как Дед Хасан. Участников группировки объявили в федеральный и международный розыск в августе 2024 года. В сентябре того же года начался судебный процесс.