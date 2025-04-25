В Британии число краж в магазинах достигло максимума за последние 20 лет

Фото: © РИА Новости/Boris Roessler

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Рекордный рост преступности привел к убыткам для ритейлеров в размере 2,2 миллиарда фунтов стерлингов.

Количество краж в магазинах Великобритании бьет рекорды. В 2024 году показатели достигли максимума за 20 с лишним лет наблюдений. Безрадостным рекордом с согражданами поделились журналисты BBC, сославшись на данные Бюро национальной статистики страны (ONS), соответствующая информация также появилась на официальном сайте Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC).

Отмечается, что по сравнению с предыдущим годом число правонарушений, связанных с кражами из магазинов, выросло на 20% — до 516 971 нарушения. Подчеркивается, что это самый высокий показатель с начала ведения полицией текущей практики учета. А вести ее начали с марта 2003-го.

Рост преступности привел к убыткам для ритейлеров в размере 2,2 миллиардов фунтов стерлингов, что на 400 миллионов фунтов больше, чем годом ранее. В 2023–2024 годах владельцы торговых точек потратили 1,8 миллиарда фунтов на установку камер видеонаблюдения, оборудования против краж и расширение штата охраны.

Но и это не все. Преступники все чаще применяют насилие по отношению к сотрудникам магазинов, сексуальное и физическое, а также оскорбляют, в том числе на почве расы. Таких случаев — до двух тысяч в день, то есть в три раза больше, чем в 2020 году. А самыми «популярными» нарушениями в Британии стали насильственные преступления, мошенничество и антисоциальное поведение.

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