«Он поднимал бровь, и наступала тишина»: Безрукова о дисциплине в театре Табакова

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин; 5-tv.ru

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По словам актрисы, ее худрук отдавался работе без остатка. И того же ждал от своих подопечных артистов.

Народный артист СССР, гениальный актер Олег Табаков был требовательным, но не деспотичным руководителем. Об этом на закрытии 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) рассказала в интервью 5-tv.ru актриса Ирина Безрукова.

Со слова артистки, Табаков был очень внимательным худруком, заботливым. Он хлопотал о каждом подопечном, помогал с жильем, ролями, даже еду в театр для всех приносил. Но ждал от них той же страсти на сцене, что излучал сам.

«Когда он видел, что человек немножечко халтурит, мог включить, конечно, характер. Потом он говорил, что мы веселеньким делом занимаемся, и мы должны помнить об этом, радость доставлять людям», — отметила Безрукова.

Однако деспотичным начальником назвать Табакова нельзя, добавила актриса. По ее словам, Олег Павлович никогда не повышал голоса на коллег и не кричал. Чтобы навести порядок в труппе, ему достаточно было взгляда.

«Он иногда поднимал только бровь, и наступала такая тишина… Обычно он с юмором все это делал. У него было потрясающее чувство юмора», — добавила Ирина Безрукова.

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