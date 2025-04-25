В России стало выгодно собирать макулатуру
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Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru
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Стоимость картона выросла на 30%.
Россияне могут разбогатеть на сборе обычной макулатуры. Только с января этого года цены на это вторсырье выросли на 30%.
Теперь за 100 килограммов старой бумаги можно получить две тысячи рублей. На увеличение стоимости не повлияло даже сезонное снижение спроса на упаковку. А именно производители картона сейчас являются основными потребителями макулатуры.
По всей стране открывается все больше таких производств и спрос на вторсырье растет, значит цена будет повышаться и дальше.