Европа разворачивает кампанию против миротворческих усилий Трампа

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Накануне президент США подчеркивал, что с Зеленским сложно договариваться.

Безрассудные решения Зеленского, который вот уже в который раз срывает мирные переговоры, сейчас пытаются проанализировать в Вашингтоне. Там признают, что с главарем киевского режима все сложнее вести диалог. Но сегодня Трамп заявил о неких важных встречах в ближайшие дни, где может решиться украинская ситуация. Тем более, что времени остается все меньше и меньше, а участники переговорного процесса в Америке и Европе теряют терпение. Тему продолжит корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Дональду Трампу, судя по всему, порядком надоели ужимки Зеленского. И он хочет ясности: когда Киев будет готов предметно говорить о мире.

«У меня есть свой собственный крайний срок. И мы хотим, чтобы все прошло быстро. А после истечения срока у нас будет совсем другое отношение к ситуации», — заявил Трамп.

Каким будет это отношения, ясно дала понять пресс-секретарь Белого дома.

«Президент Трамп разочарован, его терпение на исходе. Он хочет сделать все, что нужно для мира, но для этого нужны обе стороны. К сожалению, Зеленский движется в неправильном направлении», — сказала Кэролайн Левитт.

Сам Зеленский вместо того, чтобы прислушаться, решил поиграть в политического брутала. Правда, на дистанции… в 13 000 километров. Подальше от Трампа. На пресс-конференции в ЮАР.

«Я не знаю, что у кого там происходит внутри, но терпение лопнет именно у украинцев, потому что мы под ударом. Никто больше. Я никому этого не пожелаю, но мы под ударами российских ракет», — говорил Зеленский.

А потом, видимо, испугавшись того, что наговорил, даже срочно прервал визит в Африку и улетел домой. Обидчивость понятна. Уже чуть ли не весь мир в лицо, как президент ЮАР Рамафоса, говорят Зеленскому: потери территории неизбежны.

«Журналистка из NPR спросила, согласны ли мы с тем, что Украине, возможно, придется уступить территорию. Я расцениваю это как некое предварительное условие», — сказал Сирил Рамафоса.

Хаотичные метания по миру начались после того, как в американские СМИ просочились якобы детали мирного плана Трампа, который предполагает признание Крыма российским. Из-за этого украинцы даже сорвали встречу в Лондоне, где планировалось обсуждение предложений американского лидера. В итоге — не поехали ни главы европейских внешнеполитических ведомств, ни госсекретарь США. Встретились на уровне неких экспертов.

«Мы видим, что там есть проблемы со сбережением позиций сторон, что привело к тому, что изменились планы по проведению в Лондоне встречи на более высоком политическом уровне. Видим, что там есть определенные разногласия», — отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

А сегодня Трамп еще подбросил дров: подтвердил позицию Вашингтона по поводу Крыма.

«Они потеряли много территории. Когда вы говорите „Крым“, он был передан во время правления президента по имени Барак Хусейн Обама. Не было ни единого выстрела. Не было боев. Вообще ничего не было. Его просто передали. А теперь говорят: ‘Можно ли его вернуть? ’. Я думаю, что это будет очень сложно», — признал Дональд Трамп.

Союзники по НАТО уже пошли вразнос, начали ругаться. Глава европейской дипломатии эстонка Кая Каллас категорически против признания Крыма. А Польша, кажется, уже протрезвела…

«Нужен компромисс. Такой, чтобы ни одна из сторон не могла сказать, что выиграла эту войну. Они должны пойти друг другу на уступки, и Украина тоже должна пойти на уступки», — отметил президент Польши Анджей Дуда.

Чтобы Киев был сговорчивее, ему напомнили: кто за все платит. В Вашингтоне провалились переговоры о реструктуризации долга Незалежной на сумму в 2,6 миллиарда долларов.

Платеж в размере 600 миллионов должен быть сделан до 31 мая. Если его не будет — объявят дефолт. В будущее Киева уже не готов вкладываться никто.