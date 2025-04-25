В Судже обнаружили нарколабораторию ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Боевики наладили в подвале масштабное производство запрещенных веществ.

Очень интересная находка была сделана сегодня нашими бойцами в освобожденной Судже. В одном из частных домов, боевики за время оккупации умудрились организовать полевую нарколабораторию. Обычно во время подобных операций подразделения берут с собой только самое необходимое: оружие, боеприпасы, провизию. В случае с ВСУ, наркотики, видимо, тоже вошли в этот список.

«Здесь производились кустарным образом наркотические вещества для боевиков и наемников ВСУ. Скорее всего, они их готовили и направлялись уже с ними в бой», — рассказал один из военнослужащих ВС РФ.

Учитывая, что численность группировки прорвавшейся на территорию Курской области, по разным оценкам, была около 50 тысяч человек, собственное наркопроизводство снабжало все подразделения на постоянной основе. И получается, что белый порошок был частью ежедневного рациона как сухой паек и вода.